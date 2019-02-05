МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Акции "Роснефти" растут чуть более чем на 1% после публикации отчета по МСФО за 2018 год, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 10.34 мск акции "Роснефти" росли на 1,14% — до 415,78 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,31%.

Согласно опубликованным данным, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2018 году выросла в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом — до 549 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 37%, до 8,238 триллиона рублей, показатель EBITDA — на 48,6%, до 2,081 триллиона рублей.

Объем долговой нагрузки "Роснефти" в 2018 году снизился более чем на 14 миллиардов долларов, сообщила компания.