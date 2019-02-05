МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,98% — до 6,34 доллара, "Лукойла" — на 0,91%, до 82,04 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,49%, до 183,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,21% — до 4,95 доллара, "Газпром нефти" — на 0,1%, до 26,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,12% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,19%, до 13,32 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,35%, достигая 19,81 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,31% — до 20,68 доллара, "Северстали" — росли на 0,38%, до 15,78 доллара, НЛМК — повышались на 0,02%, до 24,09 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,41% — до 15,88 доллара, "Ленты" — росла на 0,7%, до 3,23 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,03% — до 2,9 доллара.