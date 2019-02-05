МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский рынок второй день подряд обновляет исторический максимум по индексу Мосбиржи и колеблется у апрельских максимумов прошлого года по индексу РТС, локомотив рынка – бумаги "Роснефти", подорожавшие на позитивной отчетности по МСФО, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 13.47 мск рос на 0,98% — до 2548,19 пункта (уже поднимался до 2549,62 пункта – нового исторического максимума), индекс РТС — на 1,2%, до 1225,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 65,5 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 74,81 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,74% — до 62,97 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Акции "Роснефти" ускорили рост и поднимались на 3,6% — до 425,5 рубля – к максимуму с 16 января после публикации данных по МСФО за 2018 год. К текущему моменту акции компании растут на 3,41%.

"Основные финансовые показатели "Роснефти" ожидаемо снизились в четвертом квартале относительно третьего квартала на фоне падения нефтяных котировок. Однако в годовом сопоставлении результаты оказались весьма неплохими. Свободный денежный поток вырос в пять раз за четвертый квартал 2018 года, в том числе за счет сокращения капитальных затрат на 12% и роста цен на нефть в четвертом квартале год к году", — отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев.

Годовая чистая прибыль Роснефти по МСФО составила 549 миллиардов рублей, что при коэффициенте в 50% позволяет ожидать дивиденды за второе полугодие 2018 года в 11,3 рубля на акцию, подсчитал эксперт. Дивидендная доходность за весь 2018 год не самая впечатляющая для российского рынка, но для "Роснефти" показатель вырос в 2,5 раза относительно предыдущего 2017 года, что, несомненно, порадует инвесторов, отмечает он.

"Хорошие результаты позволят держателям акций компании отвлечься от опасений потерь инвестиций в Венесуэлу и обратить внимание на растущий свободный денежный поток и снижающуюся долговую нагрузку. Более того, если проблема будет решена в позитивном для компании ключе, это может выступить неплохим драйвером для роста капитализации компании", — говорит аналитик.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" также отмечает, что события в Венесуэле оказывают очень слабое влияние на "Роснефть", бизнес которой в этой стране приносит менее 2% выручки, и весь негатив уже заложен в цену.

Попытка пробоя вниз 400 рублей по акциям "Роснефти" не удалась, поэтому эксперт ожидает повышения котировок в диапазон 435-440 рублей на горизонте двух недель.

Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие" считает, что потенциал роста по акциям "Роснефти" на текущий момент составляет 430 рублей, однако данный рост является временным и акция вскоре вернется в диапазон 410-420 рублей.

Бумаги "Русала" и En+ продолжают второй день расти, отыгрывая возможность включения их в индексы MSCI. К текущему моменту депозитарные расписки En+ растут на 1,94%, акции "Русала" – на 2,85%.

Акции "Северстали" растут на 0,68% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за четвертый квартал и за весь 2018 год.

Также в лидерах роста — акции ОВК (7,03%), АФК "Система" (2,69%), "Энел Россия" (1,41%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,32%), депозитарные расписки X5 (1,31%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,26%, обыкновенные акции – на 1,25%) и акции "Лукойла" (1,28%).

И СНИЖЕНИЯ

Акции "Аэрофлота" после просадки в первой половине торгов на 2,4% — до 199,02 рубля замедлили темпы снижения и теряют 0,25%.

По мнению Пучкарева из "БКС Брокер", участники рынка отыгрывают слабые результаты по РСБУ за четвертый квартал, которые были опубликованы в понедельник. "Негативные данные стали драйвером для просадки. Тем не менее, в случае серьезного нисходящего движения в направлении 90 рублей за акцию бумаги могут стать интересны", — отмечает он.

В лидерах снижения – акции "Алросы" (-0,88%), депозитарные расписки "Ленты" (-0,73%), акции ОВК (-0,6%), Московской биржи (-0,41%) и акции "Аэрофлота" (-0,42%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предположительно, наибольший интерес для глобальных инвесторов будет представлять запланированное на сегодня ежегодное обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу с докладом "О положении страны", отмечает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.

Индекс Мосбиржи на этой неделе будет находиться в диапазоне 2520-2550 пунктов, считает Нечаев из НПФ "Согласие".