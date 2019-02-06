МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Фондовые рынки Японии и Австралии закрылись в среду ростом индексов, поддержав оптимизм на американских биржах, при этом объем торгов оставался сниженным, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,14% — до 20874,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6005,9 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи были закрыты в среду в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% — до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% — до 2203,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% — до 27990,21 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США во вторник выросли на 0,4-0,7% на оптимизме инвесторов после публикации финансовых отчетов американских компаний.

Участники торгов также следили за выступлением президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием конгрессу. Он заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США. При этом рынки возлагали надежды на более конкретные заявления по торговле с КНР.

Как заявил агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale), некоторые инвесторы надеялись на то, что Трамп представит доказательства реального, конкретного прогресса в торговых переговорах США и Китая. "У рынка было много надежд на то, что он скажет что-то более конкретное. Однако этого мы не увидели", — сказал эксперт.