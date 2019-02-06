МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на фоне показателей корпоративной отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31%, до 7156,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,3%, до 5068,02 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 11311,1 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают показатели финансовой отчетности ряда европейских компаний за прошлый год. Так, немецкий автомобильный концерн Daimler сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года уменьшилась почти на 30%, до 7,25 миллиарда евро. В то же время французский банк BNP Paribas отчитался о снижении чистой прибыли в 2018 году на 3%, до 7,5 млрд евро. Акции обеих компаний дешевеют более чем на 2%.

Участники торгов также обратили внимание на выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием Конгрессу. Он заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США. При этом рынки возлагали надежды на более конкретные заявления по торговле с КНР.

Аналитики Societe Generale, слова которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что инвесторы с интересом ждут новых экономических прогнозов от Еврокомиссии, которые должны быть опубликованы в среду или четверг. "Вероятно существенное понижение прогнозов по росту экономики и инфляции", — добавили эксперты.