ЛОНДОН, 6 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Мошенники на финансовом рынке Великобритании в 2018 году похитили у 6,7 тысячи частных инвесторов более 197 миллионов фунтов стерлингов, говорится в сообщении британского регулятора на рынке ценных бумаг (Financial Conduct Authority (FCA).

Мошенническими схемами занимаются управляющие и инвестиционные компании, не зарегистрированные в FCA, отметил регулятор. Наибольшее количество преступлений было совершено в операциях с акциями, облигациями, на рынке форекс, а также с криптовалютой.

Регулятор предупреждает частных инвесторов быть особенно внимательными с вложением средств в первом квартале, на который приходится пик инвестиционного сезона в связи с приближением окончания налогового периода.

Как отмечает FCA, все больше жертв инвестиционных мошенники становится в интернете по мере того, как инвестиционные компании и их клиенты отходят от традиционных "холодных звонков". "Мошенники теперь связываются с потенциальными жертвами по электронной почте, профессиональным сайтам и каналам социальных сетей, таким как Facebook и Instagram", — отметил регулятор.

FCA просит частных инвесторов при общении с финкомпаниями обращать внимание на распространенные признаки мошеннических схем. Как правило, недобросовестные игроки работают по системе "холодных контактов", вылавливая "жертву" в общественных местах или мероприятиях.

Также мошенники пытаются ограничить клиента во времени в принятии решения, предлагают хороший бонус или скидку. Также стоит проверять отзывы о компании, которые могут быть поддельными. Обещание слишком высокой доходности также должно насторожить частного инвестора. Перед тем, как сделать инвестиции, FCA предлагает проверить на сайте регулятора список аккредитованных компаний.