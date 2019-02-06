МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Урегулирование дефолта по долгам Венесуэлы займет годы как в случае сохранения власти в стране Николасом Мадуро, так и в случае перехода власти к оппозиции, считают аналитики агентства Fitch.

Представитель провозгласившего себя президентом Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил во вторник, что оппозиция Венесуэлы выступает за реструктуризацию долга страны. По его словам, часть долга страны является "законной", и именно этот долг должен быть выплачен. При этом он не пояснил, какие долги оппозиция считает законными, а какие нет. Практически все государственные облигации Венесуэлы находятся сейчас в состоянии дефолта и торгуются по цене не дороже 28% от номинала.

"Урегулирование дефолта по долгам Венесуэлы займет годы", — пишет Fitch. В частности, урегулированию препятствуют недавние санкции США, которые запрещают американским компаниям участвовать в выпуске новых долговых обязательств компанией PDVSA или правительством Венесуэлы.

"С учетом масштаба экономических проблем и дефолта по государственному долгу, любые политические преобразования потребуют времени для реструктуризации долга и существенного улучшения экономической ситуации", — отмечают аналитики Fitch.

В Fitch считают, что если Мадуро сможет сохранить власть в стране, перспективы реформ по стабилизации экономики и остановке гиперинфляции, вероятно, ослабеют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако и в случае смены власти в стране реструктуризация долга займет много времени, т.к. сначала в центре внимания окажутся гуманитарные проблемы и необходимость перестройки экономических и политических институтов.

"Характер многочисленных типов кредиторов (Венесуэлы — ред.), включая держателей облигаций PDVSA и федерального займа, двусторонних кредиторов (особенно Китай и Россию), международных и частных кредиторов, станет препятствием для успешной реструктуризации (долга — ред.)", — полагают в агентстве.