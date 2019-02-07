МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фунт стерлингов слабо изменяется по отношению к доллару в четверг утром в ожидании инвесторами заседания Банка Англии и решения регулятора по дальнейшей монетарной политике в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.14 мск курс фунта к доллару рос до 1,2934 доллара с 1,2932 доллара за фунт на предыдущем закрытии, курс евро к доллару повышался до 1,1363 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1360 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,91 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 96,42 пункта.

Участники торгов в четверг с интересом ждут очередного заседания Банка Англии и комментариев регулятора по его дальнейшей монетарной политике в свете нарастания неопределенности вокруг перспектив выхода Великобритания из ЕС (Brexit). По прогнозам аналитиков, Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в объеме 435 миллиардов фунтов стерлингов.

"Банк Англии даже не будет рассматривать вопрос об изменении ставки до тех пор, пока не прояснятся условия выхода страны из ЕС. Глава регулятора Марк Карни, вероятно, снова предупредит о рисках Brexit без соглашения и заверит инвесторов в том, что центробанк готов увеличить поддержку, если это приведет к серьезным трудностям на рынках", — сказала агентству Рейтер валютный стратег BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien).

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта. Если до этого момента не будет ратифицировано соглашение об условиях Brexit, то процесс обещает быть тяжелым и может принести неприятные экономические последствия не только для Великобритании, но и для Евросоюза. Пока существующий проект соглашения о Brexit не ратифицирован, поскольку он не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС при этом отказывается пересматривать проект этого договора. Также существует возможность отложить дату Brexit.