МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай, Гонконг — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
2:05 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
3:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 3 1 (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1,3% -0,4% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь) 1,3% 1,5%
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь) 2,2% -0,5%
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,4%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
15:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль) 0,75% 0,75%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 253 тыс 221 тыс
17:30 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.02) 469,8 млрд долл (на 25.01)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 1м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд) RUB ММК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд) RUB Северсталь — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — СД (вопрос о количественном составе правления)

 

 

 

 