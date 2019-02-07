МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай, Гонконг — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
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|2:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|3:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|3
|1 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-1,3%
|-0,4% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (январь)
|1,3%
|1,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (январь)
|2,2%
|-0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,4%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
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|15:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (февраль)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (февраль)
|0,75%
|0,75%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|253 тыс
|221 тыс
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 01.02)
|469,8 млрд долл (на 25.01)
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 1м2019
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|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|16:00 мск (13:00 лнд)
|RUB
|ММК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|17:00 мск (14:00 лнд)
|RUB
|Северсталь — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|МТС — СД (вопрос о количественном составе правления)
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