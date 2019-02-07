МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс евро опускается по отношению к доллару после новых макроэкономических данных из Германии, которые усилили опасения за состояние крупнейшей европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 курс евро к доллару опускался до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1360 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110 иен за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,17%, до 96,56 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают показатели макроэкономической статистики из Германии. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в декабре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора на 0,7%.

Это уже вторая статистика из крупнейшей европейской экономики на текущей неделе, которая оказывается хуже прогнозов. Так, в среду официальные данные показали, что объем промышленных заказов в стране в декабре упал на 1,6% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста показателя на 0,3%.

"Второй день подряд ужасная статистика из Германии. Курс евро к доллару рискует опуститься до уровня 1,1300 доллара за евро", — считает валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata), мнение которого приводит агентство Рейтер. Последний раз курс евро опускался ниже 1,13 доллара за евро 25 января 2019 года.