МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на ухудшении настроений инвесторов и желании ряда игроков зафиксировать прибыль, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 14.59 мск снижался на 0,82% — до 2518,96 пункта, индекс РТС — на 1,25%, до 1200,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки — до 66,09 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 74,87 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,62% — до 62,3 доллара за баррель.

"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы находились в минусе, оказавшись под влиянием негативного внешнего фона", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) в течение торгов подскакивали на 43,2% — до 748 рублей на повышенных для компании объемах (более 69 миллионов рублей). В целом акции компании дорожают с 4 февраля, за этот период бумаги выросли в цене почти в два раза.

К текущему моменту акции ОВК растут на 31,81%.

Рост котировок поддержали публикация сильных операционных результатов компании (30 января) и новости о решении акционеров "Открытия холдинга" (1 февраля) о выходе из капитала ОВК, указывают аналитики ITI Capital.

Также существенным триггером для роста цены акций компании стала информация (от 4 февраля) о планируемой покупке 700 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола у ОВК торговым домом "РИФ"; поставка вагонов модели 19-9549 будет выполнена до конца третьего квартала 2019 года, обращают внимание эксперты.

В лидерах роста также акции "Магнита" (+1,19%), которые с утра поднимались на 3,3% после публикации данных по МСФО.

"Инвесторов, безусловно, вдохновляет улучшение некоторых операционных показателей. В частности, положительная динамика сопоставимых продаж после длительного периода ее стагнации в ряде сегментов. В ключевом для "Магнита" формате — магазинов у дома — рост среднего чека компенсировал сокращение трафика, и в итоге рост продаж составил 0,6%. В сегменте супермаркетов продолжилось сокращение трафика, но появилась положительная динамика среднего чека", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Полностью преодолеть спад операционных показателей в четвертом квартале не удалось, однако по итогам года по сопоставимым магазинам на 0,1% увеличился средний чек. Трафик по сопоставимым магазинам за 12 месяцев во всех сегментах сократился, но есть основания полагать, что в первом квартале рост среднего чека позволит обеспечить положительную динамику выручки", — считает аналитик.

Эксперт не исключает спекулятивного роста акций "Магнита" в диапазон 4,8-5,2 тысячи рублей на горизонте четырех месяцев. Поводом может стать хорошая отчетность за первый квартал, общий фон рынка, рост цен на продукты, который в первом квартале может составить 2-2,5%, перечисляет Ващенко возможные факторы роста.

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ставит целевым ориентиром по акциям "Магнита" пять тысяч рублей.

Акции ММК снижаются на 1,63% на фоне публикации отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2018 год.

"Замедление ряда показателей ММК вполне ожидаемо на фоне роста цен на сырье и низкой интеграции сталевара в добычу руды и угля. Чистая прибыль сократилась соответствующим образом, но для инвесторов более интересен показатель свободного денежного потока. Он влияет на выплачиваемые компанией дивиденды. Свободный денежный поток в четвертом квартале традиционно снижается, но нужно отметить продолжение среднесрочного роста свободного потока за последние 12 месяцев. Относительно высокая выручка говорит пока еще об устойчивой конъюнктуре на рынке", — комментирует Константин Карпов из "БКС Брокер".

"Таким образом, результаты оказались несколько негативными по причине роста издержек. Последовательный рост денежного потока позитивно скажется на дивидендных ожиданиях инвесторов. Инвесторы сфокусируются на телеконференции по итогам года, которая состоится 7 февраля в 16.00 мск", — добавляет он.

Акции НЛМК снижаются на 1,36% на фоне публикации отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2018 год.

"Результаты НЛМК оказались под давлением снижения цен на стальную продукцию, что не стало неожиданностью для рынка. Финансовые показатели в целом совпали с консенсус прогнозом и не должны оказать сильного влияния на котировки. Однако не самый оптимистичный прогноз компании на первый квартал 2019 года может слегка испортить впечатление", — считает Дмитрий Пучкарев из "БКС Брокер".

"В целом НЛМК пока не выглядит фаворитом в секторе. Меньшая степень вертикальной интеграции делает компанию более чувствительной к росту цен на железнорудное сырье, наблюдаемое в первом квартале 2019 года, в отличие от "Северстали". Также не в пользу компании на среднесрочном горизонте играет начало нового инвестиционного цикла", — добавляет аналитик.

Также в лидерах снижения – акции "Русала" (-3,72%), "Энел Россия" (-2,3%), АФК "Система" (-2,02%), "Газпрома" (-1,83%), ТМК (-1,8%), ОГК-2 (-1,66%) и бумаги Сбербанка (префы опускаются на 1,57%, обыкновенные акции – на 1,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В отсутствие большого числа новостей и после значительного роста на предыдущей сессии рынок, вероятно, будет фиксировать прибыль, отмечает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.

"Нисходящая коррекция может принять более серьезный оборот при преодолении психологически важных отметок (2500 и 1200 пунктов соответственно). В целом "быки" выглядят готовыми к дальнейшей фиксации прибыли", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

При усилении негативных настроений на внешних и сырьевых площадках индекс Мосбиржи может протестировать поддержку уровня 2500 пунктов, полагает Сергей Дрозов из "Финама".