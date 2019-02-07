МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|
|
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь)
|-0,6%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь)
|1,1%
|-0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,44 трлн йен
|1,52 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|0,757 трлн йен
|0,568 трлн йен
|3:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|3:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|0,757 трлн йен
|0,430 трлн йен
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2018)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|19 млрд евро
|18,1 млрд евро
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (январь)
|213,4 тыс
|205 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (январь)
|9,3 тыс
|8 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (январь)
|5,6%
|5,7%
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|847
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1045
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|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-56,5 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|306,3 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|111 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|170,2 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-31,3 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-99,1 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|15,6 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-58,5 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
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|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль)
|7,75%
|7,75%
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,5%
|2,2%