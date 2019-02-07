МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (декабрь) -0,6% 0,8%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (декабрь) 1,1% -0,2%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,44 трлн йен 1,52 трлн йен
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 0,757 трлн йен 0,568 трлн йен
3:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
3:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 0,757 трлн йен 0,430 трлн йен
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2018) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (декабрь) 19 млрд евро 18,1 млрд евро
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (январь) 213,4 тыс 205 тыс
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (январь) 9,3 тыс 8 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (январь) 5,6% 5,7%
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 847

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1045

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -56,5 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 306,3 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 111 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 170,2 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -31,3 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -99,1 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 15,6 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -58,5 тыс

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

 

 

 

 
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (февраль) 7,75% 7,75%
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,5% 2,2%