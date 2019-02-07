МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля вечером замедлил снижение к доллару и торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, при этом усилил рост к евро, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.33 мск четверга рос на 3 копейки — до 65,9 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 74,75 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,25% — до 62,53 доллара за баррель.

"Сегодня на фоне скверного внешнего фона и слабой макростатистики идет распродажа рисковых активов, в том числе ОФЗ. Тем не менее, к вечеру на валютном рынке интенсивность продаж снизилась. Вероятно, игроки рынка уже сполна отыграли внешний негатив и готовятся к завтрашнему заседанию ЦБ РФ, в рамках которого тот может смягчить риторику. Таким образом, нельзя исключать возвращения покупателей, в том числе нерезидентов в гособлигациях, которые подорожают в случае анонса снижения ставки в будущем", — прокомментировал агентству "Прайм" аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.