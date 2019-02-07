МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, реагируя на новости о понижении Еврокомиссией прогноза по росту экономики еврозоны и на слабую статистику по внутреннему рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,48% — до 25292,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 7324,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2716,52 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения ЕК, возродившие опасения относительно замедления глобального экономического роста. Комиссия в четверг ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Кроме того, понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год — до 1,4% с 1,8%.

Негатива на рынки добавила слабая макростатистика. По данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, тогда как эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи.

Участники торгов также отыгрывают слабую отчетность cервиса микроблогов Twitter. Его акции дешевеют более чем на 10% после публикации данных о снижении числа активных пользователей в четвертом квартале на 1,5% в квартальном выражении. При этом цену акций никак не поддержали новости о том, что Twitter впервые зафиксировал прибыль по итогам года — в 2018 году она составила 1,206 миллиарда долларов.