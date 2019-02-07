МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару увеличивается, инвесторы оценивают новости о том, что Брюссель и Лондон в феврале проведут переговоры о соглашении по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.24 мск курс фунта к доллару рос до 1,2967 доллара с 1,2932 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару опускался до 1,1355 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1360 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 96,43 пункта.

Ранее в четверг руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Британии Тереза Мэй опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Евросоюз и Великобритания в феврале проведут переговоры о том, может ли быть найден выход из сложившегося тупика с ратификацией соглашения по Brexit. При этом ЕС по-прежнему отказывается пересматривать проект этого договора. Новости о возобновлении переговоров между Брюсселем и Лондоном оказали поддержку курсу британской валюты.

Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев достаточной поддержки.

При этом рост курса фунта к доллару сдерживают пессимистичные прогнозы Банка Англии относительно роста экономики страны. Так, ранее в четверг регулятор понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год до 1,2% с 1,7% в предыдущем прогнозе. В 2020 году рост экономики страны теперь ожидается на уровне 1,5% против прошлой оценки роста в 1,7%.