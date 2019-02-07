МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером вышла в слабый плюс после пятидневного снижения, так как на рынки вернулись опасения вокруг возможного нового "шатдауна" в США и американо-китайских торговых разногласий, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,75 доллара, или 0,06% — до 1315,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась при этом на 0,03% — до 15,69 доллара за унцию.

"Неопределенность вокруг торговых отношений между США и Китаем и вероятность очередного "шатдауна" правительства США по-прежнему подстегивают интерес к золоту… это должно привести к поддержанию роста в краткосрочной перспективе", — приводит телеканал CNBC мнение аналитиков MKS PAMP Group.

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник с ежегодным посланием к конгрессу, пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. Это заявление вызвало на рынке новую волну опасений относительно риска еще одного "шатдауна" в США. Трамп больше месяца отказывался подписывать бюджет без запрошенных им средств на строительство стены на мексиканской границе, однако в конечном счете подписал временный бюджет, срок которого истечет 15 февраля.

Внимание инвесторов снова направлено на отношения между США и Китаем. В среду в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе направится в Пекин для продолжения торговых переговоров. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической неопределенности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.