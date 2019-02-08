МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,7%, до 61,2 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,82%, до 52,21 доллара за баррель.

В центре внимания рынков оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Таким образом, на рынках обострились опасения относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой уже замедляется.

Замедление экономического роста традиционно негативно отражается на мировом спросе на нефть. "Цены на нефть откатились к недельным минимумам, поскольку перспективы замедления экономического роста могут сигнализировать о возвращении увеличения запасов (нефти — ред.)", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).