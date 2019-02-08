МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику третью торговую сессию подряд, инвесторы находятся в ожидании большей определенности вокруг предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.08 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,69%, до 24996,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,44%, до 7256,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 2693,24 пункта.

Давление на рыночные настроения в пятницу оказывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. Ранее китайские СМИ сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.

"Два значимых фактора, негативно влияющих на рынки, — это ослабление экономических показателей еврозоны и возвращение неопределенности вокруг торгового спора с Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика TD Ameritrade Шона Круза (Shawn Cruz).

В четверг Еврокомиссия понизила прогнозы роста ВВП еврозоны. Так, прогноз роста экономики региона на текущий год изменён до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%, на 2020 год – до 1,6% с 1,7%.