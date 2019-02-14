МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|-0,7%
|0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|-0,7%
|0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2018)
|-2,6%
|1,4% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь)
|-19%
|-22% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (январь)
|-4,4%
|9,1% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (январь)
|-7,6%
|-1,5% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (январь)
|57,06 млрд юаней
|39,16 млрд юаней (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2018)
|0,9%
|0,9% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|-0,2%
|0% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2018)
|1,2%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|234 тыс
|225 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь)
|-1,4%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь)
|0%
|0%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|0,3%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|23:45
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.02)
|477,7 млрд долл (на 01.02)
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|RUB
|EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 4кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТНС энерго Ростов-на-Дону — ВОСА (реестр закрыт 22.12.2018, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|ЧТПЗ — закрытие реестра для ВОСА (12.03.2019, уменьшение УК путем обратного выкупа акций с целью сокращения их количества)
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|цена выкупа — 114,42 руб /ао/
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (соблюдение компанией требований Регламента ЕС "О злоупотреблениях на рынке")
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