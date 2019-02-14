МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и что-0,7%0,3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2018) -0,7% 0,3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2018) -2,6% 1,4% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) -19% -22% (факт)
предв. CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (январь) -4,4% 9,1% (факт)
предв. CNY Китай — Объём импорта (г/г) (январь) -7,6% -1,5% (факт)
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (январь) 57,06 млрд юаней 39,16 млрд юаней (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2018) 0,9% 0,9% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2018) -0,2% 0% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2018) 1,2% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) -0,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,1%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 234 тыс 225 тыс
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) -0,1% 0,1%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) -1,4% 0,2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) 0% 0%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь) 0,6% 0,3%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
23:45 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.02) 477,7 млрд долл (на 01.02)

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 4кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТНС энерго Ростов-на-Дону — ВОСА (реестр закрыт 22.12.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЧТПЗ — закрытие реестра для ВОСА (12.03.2019, уменьшение УК путем обратного выкупа акций с целью сокращения их количества)

 

 

 цена выкупа — 114,42 руб /ао/

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (соблюдение компанией требований Регламента ЕС "О злоупотреблениях на рынке")

 

 

 

 