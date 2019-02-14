МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг на фоне данных корпоративной отчетности ряда европейских компаний за минувший год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 7204,53 пункта, французский CAC 40 — на 0,42%, до 5095,53 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 11177,46 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли финансовые отчетности ряда компаний региона. Так, авиастроительный концерн Airbus сообщил, что чистая прибыль по итогам 2018 года выросла на 29% и составила 3,054 миллиарда евро, а выручка за прошедший год увеличилась на 8% — до 63,707 миллиарда евро. Акции компании дорожают на 5%.

Кроме того, инвесторов порадовал показатель по выручке шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca в четвертом квартале прошлого года, который составил 6,417 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде в 2017 году. Аналитики ожидали его значения на уровне 6,32 миллиарда долларов. Акции компании растут в цене более чем на 4%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя европейская статистика. Так, по официальным данным, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2018 года не изменился по сравнению с третьим кварталом, а годовом выражении вырос на 0,9%. Показатель в годовом выражении совпал с прогнозом аналитиков, а в квартальном исчислении ожидался рост на 0,1%.

Кроме того, Евростат сообщил, что ВВП еврозоны в четвертом квартале 2018 года по второй оценке, вырос на 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.