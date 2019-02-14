МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ФАС возбудила антимонопольное дело против двух нефтетрейдеров, подозревает их в картельном сговоре на биржевых торгах топливом, сообщает ведомство.

"Проведенный антимонопольным органом анализ договоров, заключенных трейдерами в секции "нефтепродукты" Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи, свидетельствует о нетипичности сделок, совершаемых АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" на бирже, что могло привести к повышению цен на целый ряд нефтепродуктов (АИ-92, АИ-95, АИ-98)", — говорится в сообщении.

По данным ФАС, на некоторых балансовых пунктах сделки совершались исключительно АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл". Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний.

"В результате таких действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже могли завышаться. Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это потенциально привело к общему повышению цен на топливо", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.