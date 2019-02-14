МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,9%
|1,9%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0%
|0,5%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь)
|0,9%
|0,2%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|-0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1%
|1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь)
|1%
|1%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1080 млрд юаней
|2900 млрд юаней
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|2,6%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,3%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|3%
|3,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,9%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|19 млрд евро
|
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|
|
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|-0,6%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|-1%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль)
|3,9
|7
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (декабрь)
|9,45 млрд канад. долл
|
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,3%
|0,1%
|17:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|17:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|79,9
|84,5
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|91,2
|93
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|854
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1049
|
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-60,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|277,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|99,2 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|131,8 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-37,8 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-61,3 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|2,5 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-40,5 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.02.2019, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017
|40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2018