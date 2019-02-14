МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и евро на фоне возросших санкционных рисков.

Рынок нефти растерял к вечеру почти весь дневной рост, что добавило давления на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.11 мск повышался на 60 копеек до 67,12 рубля, курс евро — на 74 копейки до 75,64 рубля. Ранее в четверг доллар поднимался до 67,16 рубля – максимум с 14 января, евро – до 75,70 – максимум с 29 января.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РИСКА САНКЦИЙ

Рубль во второй половине торгов четверга ощутимо снижался против доллара и евро на фоне усилившихся санкционных рисков.

Сенаторы — демократы и республиканцы — в среду внесли в конгресс США законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этой теме.

Рынок нефти с утра оказывал поддержку российской валюте, поскольку "черное золото" вышло на максимумы примерно за три месяца – к отметке 64,8 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают наращивание Китаем в январе импорта нефти на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 42,6 миллиона тонн, или 10,03 миллиона баррелей в день. Суточный объем импорта уже третий месяц подряд превышает 10 миллионов баррелей. Надежды на американо-китайское торговое перемирие добавляли оптимизма на рынок нефти.

Однако затем к вечеру нефть в рамках коррекции растеряла почти весь дневной рост, что убрало поддержку у рубля.

Рублевые "медведи" активизировались на этом фоне и вывели курс доллара к психологически значимой отметке 67 рублей. Около нее, в свою очередь, активизировались экспортеры, продающие валютную выручку в преддверии налогового периода февраля в РФ. В итоге курс пока стабилизируется около новых уровней – максимальных (по доллару и евро) за несколько недель.

Таким образом, доллар и евро прибавляли вечером к рублю 0,9% каждый. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Резкое ослабление отечественной валюты в очередной раз продемонстрировало сильную зависимость российского рынка от факторов геополитического характера, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". При ухудшении геополитического фона и усилении санкционной риторики инвесторы на внутреннем рынке перестают воспринимать какие-либо другие экономические и фундаментальные факторы, руководствуясь исключительно санкционными угрозами, добавил он.

"В ближайшее время внутренний валютный рынок будет ориентироваться исключительно на новости по санкционной тематике. Не исключено, что даже если пока данная тематика не получит продолжения, рост курса какое-то время еще продолжится по инерции — выше 67 рублей за доллар. Впрочем, как только российский рынок "переварит" очередную порцию санкционного негатива, можно ожидать коррекции доллара, как минимум, в район 66,0-66,5 рубля. При этом на внутреннем рынке геополитические факторы на какое-то время отодвинут на второй план влияние фактора торговых переговоров на мировых площадках", — сказал Кравченко.

Повод для волнений – это ситуация с новым правилом размещения ОФЗ, считает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

"Если рынок почувствует, что регулятору нужны средства "в неограниченном объёме", чем больше – тем лучше, есть риск того, что ОФЗ начнут сильно "продавливать" по котировкам, чего очень не хотелось бы, и что негативно для курса рубля", — добавил он.