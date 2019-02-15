МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,41% — до 5,95 доллара, "Лукойла" — на 1,35%, до 81,16 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 169,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,62% — до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,7 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 1,26% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 1,81%, до 12,64 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 4,19%, достигая 18,9 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,07% — до 20,72 доллара, "Северстали" — на 1,46%, до 15,34 доллара, НЛМК — на 0,81%, до 23,5 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,72% — до 14,66 доллара, "Ленты" — на 1,17%, до 3,24 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 3,25% — до 2,83 доллара.