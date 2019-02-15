МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс иены укрепляется по отношению к доллару в пятницу днем после того, как ряд слабых статистических данных из США и Китая, а также неопределенность вокруг торговых переговоров этих стран привели к росту спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс доллара к иене снижался до 110,4 иены за доллар со 110,47 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1284 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1299 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,11%, до 97,08 пункта.

В пятницу на рынках отмечается стремление инвесторов обезопасить свои активы, которое отражается в увеличении спроса на более надежную иену и снижении — на акции компаний и евро. Увеличению обеспокоенности инвесторов относительно перспектив мировой экономики способствовала статистика инфляции в Китае и розничных продаж в США.

Кроме того, инвесторы продолжают ждать новостей из Пекина, где 14-15 февраля проходит очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам. В понедельник делегация США прибыла в китайскую столицу на предварительные переговоры. Пока только министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными встречи с представителями КНР и вице-премьером страны Лю Хэ, однако никаких подробностей не поступало.

Валютный стратег ING Крис Тернер (Chris Turner), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что малейшие плохие новости с переговоров могут снова подвлиять на курс доллара, учитывая спрос инвесторов на более надежные активы во времена неопределенности.