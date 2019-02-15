МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют в пятницу позитивную динамику четвертую торговую сессию подряд, трейдеры продолжают отыгрывать статистику о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 14.13 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 64,94 доллара за баррель. Ранее в пятницу показатель превышал уровень 65 долларов за баррель, который является максимальным с 20 ноября 2018 года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,62% — до 54,75 доллара за баррель.

Трейдеры в пятницу продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки.

"Отчеты о сокращении мировых запасов нефти наряду со снижением добычи в рамках сделки ОПЕК+ продолжают оказывать фундаментальную поддержку ценам на нефть", — рассказал агентству S&P Global Platts. сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).

Также участники рынка позитивно оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах сокращения нефтедобычи в стране. В интервью газете Financial Times он заявил, что Саудовская Аравия в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.

При этом по условиям соглашения ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года — до 10,311 миллиона баррелей в сутки.