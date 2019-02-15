МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль днем мало меняется против доллара и прибавляет к евро в отсутствие сильных внешних сигналов.

Рынок нефти обновляет трехмесячные максимумы около 65 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживает российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск повышался на 2 копейки — до 66,67 рубля, курс евро снижался на 15 копеек — до 75,12 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем мало менялся против доллара и повышался к евро, стабилизируясь после активных движений предыдущих дней, когда инвесторы отыгрывали опасения по поводу введения новых санкций США против России.

Цена на нефть обновляет максимумы с ноября — около 65 долларов за баррель сорта Brent, и это добавляет поддержки рублю.

Трейдеры в пятницу продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым среднесуточная добыча ОПЕК в январе упала до минимума почти за четыре года в 30,83 миллиона баррелей в сутки. В целом ОПЕК в январе сократила добычу нефти к уровню декабря на 930 тысяч баррелей в сутки.

Также участники рынка позитивно оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах сокращения нефтедобычи в стране. В интервью газете Financial Times он заявил, что Саудовская Аравия в марте сократит добычу нефти почти до 9,8 миллиона баррелей в сутки, экспорт — до 6,9 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар мало менялся днем, а евро снижался к рублю на 0,2%. Рублевая цена нефти поднялась выше уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Масштабного исхода нерезидентов из гособлигаций РФ пока нет, рынок пока заметно более сдержанно воспринял новости из-за океана, чем те же угрозы в августе-сентябре и несмотря на сохраняющуюся неопределенность дальнейшего развития событий, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Какие-то прогнозы давать сейчас сложно и бессмысленно, поскольку они будут, скорее, попыткой "угадать" курс, а не обосновать его. Однако позволим себе предположить, что сегодня диапазон может составить 66,4-67 рублей за доллар", — добавил он.

Тема санкций выходит на первый план для российского рынка – и пока для инвесторов намного больше вопросов, чем ответов, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Как долго в США будет рассматриваться новый законопроект? Будет ли корректироваться его текст? Какие еще законодательные инициативы поступят со стороны Конгресса? Какую позицию займут президент США Трамп и казначейство?", – задается вопросами он.

"Ответы на данные вопросы будут поступать лишь в ближайшие недели/месяцы. В ситуации высокой неопределенности, как и всегда, фокус останется на тактическом сокращении позиции в рисковых активах. Особенно в ситуации, когда с начала года и рубль, и ОФЗ встретили спрос со стороны иностранных инвесторов на волне вновь возникшего интереса к операциям carry trade", — отмечает Кошелев.