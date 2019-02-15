МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — Президентский день — выходной на биржах, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 CAD Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUR ВВП (месячный) (г/г) 1,9%

 

 

 

 

 RUR ВымпелКом — ВОСА (реестр закрыт 28.12.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUR Уралкалий — закрытие реестра для участия в ВОСА (12.04.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 