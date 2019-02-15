МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Наблюдательный совет Московской биржи утвердил кандидатов в свой новый состав, в список вошел директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, следует из материалов торговой площадки.

"Наблюдательный совет Московской биржи 15 февраля 2019 года принял решение утвердить список кандидатов для избрания в новый состав Наблюдательного совета 12 кандидатов, семь из которых являются независимыми", — отмечает биржа.

Из действующего состава набсовета Московской биржи в список кандидатов не вошли первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман и президент ООО "ИБС Холдинг" Анатолий Карачинский.

Новым кандидатом в совет, помимо Бахтурина, стал основатель и президент международного холдинга и IT-инкубатора FIX Дмитрий Еремеев.

Остальные кандидаты входят в действующий состав наблюдательного совета. Это председатель совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, независимый член наблюдательного совета "Алросы" Мария Гордон, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд.

В совет также выдвинуты директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаил Братанов, председатель наблюдательного совета Национального клирингового центра Юрий Денисов, зампред правления Сбербанка Белла Златкис, корпоративный секретарь компании Talent First Limited Данкэн Патэрсон, гендиректор Федерации европейских фондовых бирж Райнер Рисс, а также генеральный директор DRCAdvisors AB, член совета директоров металлургической компании "Евраз" Александр Изосимов.

Избрание нового состава набсовета биржи состоится на годовом собрании акционеров, которое планируется провести в конце апреля 2019 года.