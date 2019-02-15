МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы уверенным ростом на фоне торгового оптимизма, связанного с итогами переговоров США и Китая в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,55%, до 7236,68 пункта, французский CAC 40 — на 1,79%, до 5153,19 пункта, немецкий DAX — на 1,89%, до 11299,8 пункта.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне, китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

Встреча в Пекине состоялась за две недели до предполагаемого повышения американских пошлин на китайские товары. Однако президент США Дональд Трамп сообщал, что может перенести повышение пошлин, которое планировалось на 1 марта.

В результате акции европейских горнодобывающих компаний подскочили на 2%, — до четырехмесячного максимума. Бумаги автомобильных компаний выросли в цене на 1,3%.

Акции банков также оказались в плюсе на фоне заявлений члена правления ЕЦБ Бенуа Кере о том, что новый раунд TLTRO (операций по предоставлению банкам финансирования на относительно длительные сроки на благоприятных условиях — ред.) может быть возможен, передает агентство Рейтер. Банковский индекс поднялся на 3,1%.