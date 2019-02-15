МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Акции "Яндекса" снизились на Московской бирже и продолжают падать на американской бирже Nasdaq почти на 6% на фиксации прибыли иностранными инвесторами, прокомментировал РИА Новости начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Акции "Яндекса" упали по итогам дня на Мосбирже 2,82% (в моменте падали на 5,1% — до 2148,8 рубля) вслед за падением на Nasdaq, следует из динамики торгов Московской биржи. Ценные бумаги компании на Nasdaq к 21.42 мск падают на 6,02%, следует из динамики данных торговой площадки. Стоит отметить, что большую часть дня акции "Яндекса" на Мосбирже торговались в существенном плюсе, прибавляя более 2% после выхода отчетности по US GAAP за 2018 год.

"Акции Yandex N.V. упали после отчетности. Компания оправдала прогнозы аналитиков по основным финансовым показателям. Однако иностранные игроки решили на этой новости зафиксировать длинные позиции. Бумаги выросли до максимума с середины октября. Четыре месяца назад резкий обвал котировок был вызван слухами о возможности недружественного поглощения и ограничении доли иностранных акционеров. Риски до настоящего момента не реализовались, но инвесторы сохраняют осторожность", — отметил Ващенко.

По его мнению, динамика в ближайшие дни будет зависеть от действий крупных игроков.

"Фундаментального негатива нет. Выручка в 2019 году может увеличиться на 30%, до 165 миллиардов рублей за счет бурного роста медиасервисов и автобизнеса", — добавляет эксперт.