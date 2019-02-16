МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека могут посетить следственный изолятор, в котором находится арестованный основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, чтобы проверить, соблюдаются ли права человека в отношении задержанных и условия их содержания, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы не навещаем отдельных следственно арестованных. Мы посещаем следственные изоляторы для того чтобы проверять там условия содержания. Для того чтобы понять, соблюдаются ли права человека в отношении лиц, которые там содержатся. В том числе это коснется и господина Калви, если в тот момент, когда будем посещать следственный изолятор, он там окажется", — сказал Федотов.

По его словам, члены Совета посещают следственные изоляторы регулярно.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, 13 февраля возбуждено дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филиппа Дельпаля, партнера Baring Vostok, специализирующегося на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Вагана Абгаряна, председателя совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова. Калви был арестован на 2 месяца в субботу, 16 февраля.

Всех арестованных обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.