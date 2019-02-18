МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — Президентский день — выходной на биржах, в частности на Нью-Йоркской фондовой бирже
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|CAD
|Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUR
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,9%
|1,5% (прогноз)
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|RUR
|ВымпелКом — ВОСА (реестр закрыт 28.12.2018, досрочные перевыборы СД)
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|RUR
|Уралкалий — закрытие реестра для участия в ВОСА (12.04.2019, досрочные перевыборы СД)
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