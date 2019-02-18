МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста рынков по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7219,29 пункта, французский CAC 40 — на 0,06%, до 5149,93 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 11272,69 пункта.

В начале новой недели европейские инвесторы фиксируют прибыль после того, как по итогам пятницы фондовые индексы региона выросли на 0,5-1,9% на фоне торгового оптимизма, связанного с итогами переговоров США и Китая в Пекине.

В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне, китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую делегацию возглавили министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы".

На текущей неделе мировые инвесторы будут пристально следить за продолжением переговоров сторон, которые пройдут в Вашингтоне. Участники торгов надеются, что США и Китай найдут решение длительного торгового конфликта, однако неопределенность по-прежнему ограничивает оптимизм.

Эксперт компании Baird Патрик Спенсер (Patrick Spencer), мнение которого приводит издание Wall Street Journal, отметил, что рынок беспокоился о новых пошлинах, но судя по всему, президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение, и многие опасения уходят.