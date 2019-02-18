МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник днем после ощутимого роста в пятницу, при этом они остаются в районе максимума с ноября 2018 года на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и надежд на разрешение длительного торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% — до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,45% — до 56,24 доллара за баррель. Данные отметки являются максимальными со второй половины ноября 2018 года.

Снижение стоимости нефти марки Brent происходит в рамках фиксации прибыли инвесторами после ее роста на 2,7% в пятницу. В то же время поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК.

Кроме того, мировые инвесторы более оптимистично оценивают перспективы торговых отношений США и Китая после очередных переговоров, прошедших 14-15 февраля в Пекине. Трейдеры надеются, что вскоре США и Китай придут к долгосрочному торговому соглашению, которое положительно отразится на мировой экономике в целом.

"Сокращение добычи ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы ограничивают поставки нефти. Признаки ослабления торговой напряженности, которая оказала давление на рост мировой экономики, способствуют улучшению настроений на рынках и перспектив спроса на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику по продажам автомобилей в Китае за январь, которая вызвала обеспокоенность за спрос на топливо со стороны второго по величине в мире импортера нефти. Как пишет агентство, Ассоциация автопроизводителей Китая (CAAM) сообщила, что в прошлом месяце продажи автомобилей в стране упали на 15,8% в годовом исчислении до 2,37 миллиона единиц. Это уже третий месяц подряд падения показателя — в декабре и ноябре он сократился на 13% и 14% соответственно.