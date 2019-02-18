МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе разнонаправленного изменения рынка акций РФ по индексам и роста курса рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс ММВБ за рабочую неделю снизится на 0,5%, РТС вырастет на 1,6%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится на 1 доллар, до 65,4 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около отметки 1,13 доллара. Рубль относительно доллара вырастет на 20 копеек, до 66,5 рубля, а против евро — на 30 копеек, до 74,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Если говорить об основных факторах для российских активов на текущей неделе, стоит выделить два из них, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Первым выступает встреча глав МИД ЕС, на которой будет обсуждаться введение санкций за инцидент в Керченском проливе. На наш взгляд, в базовом сценарии данные санкции затронут лишь отдельных лиц и непубличные компании, в результате чего не окажут существенного влияния на российские активы. Однако данная встреча несет на себе определенные риски неожиданных инициатив", — говорит он.

Также важным фактором станет публикация в четверг большого блока важной макроэкономической статистики по экономике США, включая данные Минэнерго США по запасам углеводородов, что может существенно повлиять на риск-аппетит инвесторов, добавляет аналитик.

Мировые рынки пока не могут найти новых драйверов для возобновления роста, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Смягчение позиции ФРС уже отражено в ценах, при этом поток экономической статистики из США вызывает опасения, особенно слабые данные по розничным продажам, поясняет свою точку зрения он.

"Таким драйвером в перспективе может стать достижение торговых договоренностей между США и Китаем, однако и здесь может последовать сложная реакция рынка. Если условия торговой сделки будут резко негативными для Китая, тема с рисками замедления мировой экономики может вновь оказаться на повестке дня. Более того, решение торговых споров с Китаем может оказать временную поддержку рынкам, поскольку далее со стороны США может последовать попытка улучшения условий торговли с другими регионами, в частности с ЕС", — считает эксперт.

На текущей неделе, как ожидается, будут доминировать продажи, отмечает Гельды Союнов из Альфа-банка. "Индексы акций американских и азиатских компаний могут снижаться на опасениях, что за оставшиеся до конца действия моратория на ввод новых ввозных пошлин Китаю и США не удаться подписать торговые соглашения", — добавляет он.

Так, в центре внимания будет содержание протокола последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое состоялось 30 января, также отмечает эксперт. Ужесточение риторики ФРС может способствовать дальнейшему укреплению курса американского доллара против корзины DXY, считает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

При этом в начале недели, в связи с выходным в США, Зварич ожидает достаточно спокойного фона, что позволит нашему рынку продолжить отыгрывать потери и восстановиться в район 2500 пунктов по индексу ММВБ.

"Однако сможет ли рынок удержать эту отметку, будет зависеть от американской статистики. При этом нельзя исключать появления новых санкционных новостей – данный фактор является стимулирующим для продаж, а инвесторы очень эмоционально реагируют на их выход", — комментирует он.

"На текущей неделе инвесторы будут отслеживать все новости относительно развития событий в отношении санкций США против России. Текст законопроекта пока не опубликован, что создает высокий уровень неопределенности на рынке. На текущий момент реакция рынка сдержанная, важным будет понимание, о каких мерах пойдет речь и насколько чувствительны они будут для российского рынка", — говорит Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" отмечает, что с технической точки зрения коррекцию можно считать нормальной, нынешние уровни основных индексов не будут быстро пробиты без действительно плохих новостей. Кроме того, не отыграны дивидендные истории, которые формируют спрос на бумаги, в первую очередь, металлургических компаний, добавляет он.

Аналитик ориентируется на диапазон 2450–2500 пунктов по индексу Мосбиржи на предстоящей неделе.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Ожидается восстановление курса рубля после провала на прошлой неделе, оно приведет к отступлению пары USD/RUB в район 66–66,3, оценил Зварич из Промсвязьбанка.

Рост секционных рисков может быть компенсирован дорожающей нефтью, считает Союнов из Альфа-банка, рассуждая о факторах курсообразующей динамики.

Спекуляции относительно санкций быстро прекратятся, фундаментальные факторы и рост цены на нефть пересилят новостной негатив, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Ориентируюсь на диапазон 65,50–66,50 в паре USD/RUB", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Если говорить об отдельных историях, то Зварич продолжает опираться на идеи в компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Так, он выделяет акции Сбербанка и АФК "Система".

В рамках текущей недели стоит обратить внимание на "Новатэк" и "Ленту", которые опубликуют финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал, замечает аналитик.

Союнов отмечает, что, учитывая новостной фон, который может сложиться на текущей неделе, продажи в бумагах российских госкомпаний могут продолжиться. "В лидерах падения могут оказаться акции "Газпрома", Сбербанка и "Роснефти". Курс рубля может стабилизироваться вблизи отметки 67 рублей за доллар, так как рост секционных рисков может быть компенсирован дорожающей нефтью", — говорит эксперт.

По мнению Ващенко, лучше рынка выглядят привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "Норникеля", есть хорошая возможность для покупки бумаг "Роснефти" и "Алросы" на нынешнем уровне.

Аутсайдерами, на его взгляд, будут акции "Аэрофлота", "Русгидро", ФСК ЕЭС, возможно, "Газпрома".