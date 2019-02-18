МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|3,4%
|3,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|20,8 тыс
|12,3 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|141 тыс
|152 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (декабрь)
|4%
|4%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|27,6
|20
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|-15
|-14,1
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-20,9
|-18,2
|16:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2,3%
|1%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|4,8%
|4,9%
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|RUB
|ЮТэйр — СД (предложения от акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля авиакомпании)
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