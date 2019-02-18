МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь) 3,4% 3,5%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь) 20,8 тыс 12,3 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) 141 тыс 152 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (декабрь) 4% 4%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль) 27,6 20
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль) -15 -14,1
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -20,9 -18,2
16:50 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 2,3% 1%
16:00 RUB Уровень безработицы (январь) 4,8% 4,9%

 

 

 RUB ЮТэйр — СД (предложения от акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля авиакомпании)

 

 

 

 