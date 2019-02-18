МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером прибавлял против доллара и стабилизировался к евро на фоне противоречивых факторов.

Рост рынка нефти и обновление им трехмесячных максимумов отчасти компенсируется ростом геополитических рисков, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.12 мск снижался на 7 копеек, до 66,24 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 74,87 рубля.

РУБЛЬ МАЛО МЕНЯЕТСЯ

Рубль вечером слегка повышался против доллара и стабилизировался к евро, отыгрывая разнонаправленные факторы.

Так, стоимость нефти в начале недели обновила максимум с 20 ноября прошлого года, поднявшись до отметки 66,84 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку оказывает ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК.

Кроме того, мировые инвесторы более оптимистично оценивают перспективы торговых отношений США и Китая после очередных переговоров, прошедших 14-15 февраля в Пекине.

В тоже время, санкционная неопределенность, связанная с новой инициативой американских законодателей, появившейся на прошлой неделе, и ситуация вокруг Baring Vostok, являющаяся потенциальным негативом, в первую очередь для иностранных инвесторов, оказывают давление на российские активы, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В итоге доллар и евро снижались вечером к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта существенно отстает от динамики нефтяного рынка, в результате чего рублевая стоимость барреля обновила трехмесячный максимум, отмечают аналитики компании БКС. Уровень поддержки курса находится в районе отметки 65,42 рубля за доллар, оценили в компании.

Для российского рынка ключевым фактором остается санкционная риторика, возобновление которой может быстро вернуть американскую валюту выше 67 рублей, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В среду ожидается ежегодное послание президента РФ к Федеральному собранию. С точки зрения валютного рынка внимание инвесторов будет сфокусировано на возможной военной и геополитической риторике послания, однако рынок, вероятно, ограничится лишь локальной реакцией. На предстоящей неделе банки также начнут подготовку к основным налоговым платежам (окончательные расчеты в следующий понедельник), которая будет сопровождаться усилением валютных продаж в периоды более выгодного курса", — добавил он.