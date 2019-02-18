МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы в понедельник завершили торги без единой динамики, инвесторы сохраняли осторожность на фоне политической неопределенности в Британии, в то время как оптимизм вокруг торговых отношений США и Китая поддерживал рынки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,24%, до 7219,47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,3%, до 5168,54 пункта, немецкий DAX снизился на символические 0,01%, до 11299,2 пункта.

Британский FTSE стал лидером снижения на фоне новостей из парламента страны. Семь депутатов, в том числе известный проевропейски настроенный парламентарий Чука Умунна, объявили ранее в понедельник, что покидают Лейбористскую партию. Среди причин своего решения парламентарии назвали проблему с "институциональным антисемитизмом" в партии, невнятную позицию лидера лейбористов Джереми Корбина относительно выхода из ЕС (Brexit) и тот факт, что, по их мнению, Корбин ставит партийные интересы выше интересов страны.

"Этот шаг иллюстрирует, что Brexit выявил разногласия в британской политической системе", — считают аналитики издания Wall Street Journal.

При этом надежды на разрешение длительного торгового конфликта США и Китая оказывали поддержки мировым фондовым рынкам. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Как сообщил по их завершении Белый дом, "детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы". Стороны намерены продолжить диалог на текущей неделе в Вашингтоне.