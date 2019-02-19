МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Нефть торгуется разнонаправленно во вторник утром в ожидании новостей относительно торговых переговоров США и Китая, при этом поддержку ценам продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 66,22 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,38%, до 56,19 доллара за баррель.

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, пока не станет ясен исход переговоров США и Китая, торговый конфликт которых оказывает негативное влияние на рост мировой экономики, что затрагивает и спрос на нефть. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила во вторник, что США и Китай уже 19 февраля начнут серию переговоров по вопросам торговли, при этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Перед этим министерство коммерции КНР сообщило, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что китайско-американский торговый спор вредит росту мировой экономики. "Устранение напряженности в мировой торговле является ключом к улучшению экономических перспектив", — говорят эксперты.

В то же время поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно переизбытка предложения нефти на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.