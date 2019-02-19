МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,18 трлн
|0,17 трлн
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (янв)
|-3,9%
|-5,5%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (янв)
|-57 млрд
|-1.011 млрд
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4 кв.)
|0,6%
|0,6%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв)
|-0,4%
|-0,2%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (фев)
|-100,0%
|-300,0%
|21:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Новатэк — результаты за 4к18 по МСФО
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|12:00
|RUB
|Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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|16:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|475,0 млрд
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