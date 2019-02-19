МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цена на золото продолжает демонстрировать позитивную динамику, находясь у максимумов с июня 2018 года, на фоне снижения курса доллара к мировым валютам перед публикацией протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,85 доллара, или на 1,43%, до 1340,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,07% — до 15,912 доллара за унцию.

Снижение курса доллара оказывает поддержку стоимости драгоценного металла, который становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,28%, до 96,63 пункта.

Ослабление курса доллара к мировым валютам происходит перед публикацией протокола январского заседания Федрезерва, из которого инвесторы надеются узнать больше деталей о планах регулятора относительно его монетарной политики в 2019 году. Трейдеры ожидают публикации документа в среду.

ФРС по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор подчеркнул, что в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления он будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики.

Аналитик SP Angel Сергей Раевский, чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что рост цены на золото происходит на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Эксперт также отметил "голубиный" тон комментариев основных мировых финрегуляторов.