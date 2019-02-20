МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,22 трлн -0,37 трлн (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (янв) -3,9% -8,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (янв) -57 млрд -1,415 трлн (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4 кв.) 0,6% 0,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (янв) -0,4% -0,2%
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (фев) -100,0% -300,0%
21:10 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
22:00 USD США — Публикация протоколов FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Новатэк — результаты за 4к18 по МСФО

 

 

 

 
12:00 RUB Послание Президента РФ Федеральному Собранию

 

 

 

 
16:00 RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 475,0 млрд

 

 