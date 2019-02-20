МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов среды новый исторический рекорд, превысив 1,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

К 10.00 мск стоимость тройской унции палладия выросла на 0,6%, до 1490,95 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 1506,25 доллара за унцию. В то же время мартовcкий фьючерс на палладий пока не достиг такой отметки — он дорожает на 0,67%, до 1464,4 доллара за унцию.

Рост цен на палладий происходит на фоне дефицита предложения, в то время как на металл отмечается высокий спрос со стороны автопроизводителей, стремящихся выполнить строгие нормативы по выбросам.

"Спрос на палладий растет из года в год из-за спроса на катализаторы для бензиновых двигателей. Экологические требования ужесточаются, что означает, что в производстве автомобилей требуется больше палладия", — приводит агентство Рейтер слова главы подразделения в Токио ICBC Standard Bank Юйчи Икемидзу (Yuichi Ikemizu).

В этом году палладий подорожал уже на 19%. А в конце прошлого года металл впервые за 16 лет перегнал по стоимости золото.