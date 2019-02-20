МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем немного отступает к доллару и евро, при этом от более сильной просадки его удерживает налоговый период, отмечают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.06 мск рос на 6 копеек, до 65,82 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 74,67 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,42% — до 66,17 доллара за баррель.

Рубль активно тестирует отметку 66 за доллар в отсутствие информации о новых санкциях при поддержке сильной нефти Brent, стабилизировавшейся в области 66-67 долларов за баррель, и налогового периода, отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

СКРОМНЫЕ ПОТЕРИ

Рубль в первой половине дня слабо снижается к доллару и евро – в пределах 0,1% — после заметного укрепления на вечерних торгах во вторник.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, основным фактором давления остается внешний фон, а в качестве поддержки выступает налоговый период и аукционы ОФЗ.

"В последние дни рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, хотя на торгах в среду он провёл утро в ослаблении. В основном можно говорить о внешнем фоне, который является главным фактором давления на отечественную валюту. Нефть приостановила свой рост, хотя и остаётся выше 66 долларов за баррель Brent. На азиатских торгах доллар чувствовал себя неуверенно, но затем начал укрепление против основных конкурентов", — комментирует ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Агентство Fitch даже имеет позитивный прогноз по кредитному рейтингу РФ, что означает вероятность его повышения в течение полугода, напоминает Кочетков. "Заметим, что обновлённый прогноз вышел уже после того, как был запущен очередной процесс обсуждения американских ограничений против РФ. Соответственно, шансы у рубля остаться на текущих значениях, или даже укрепиться, достаточно высокие", — считает Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"У рубля начинается очередной налоговый период, а также в среду проходят аукционы ОФЗ, которые в последнее время пользуются повышенным спросом, поэтому существенного ослабления российской валюты в течение дня не ждём. Более того, после небольшого шока на фоне старта новой волны обсуждений разного рода ограничений для РФ рубль всё чаще обращает внимание на фундаментальные основы, которые у него одни из самых сильных в мире", — говорит Кочетков.

"В свете сохранения санкционной угрозы я бы, пожалуй, не сильно рассчитывала на длительное закрепление рубля под отметкой 66 за доллар. Евро колеблется вокруг 1,135 доллара, что соответствует диапазону 74,5-75 рублей за евро на российской бирже", — отмечает, в свою очередь, Соснова.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов уверен, что позитивная динамика рубля в предыдущие дни — это одно из последних укреплений отечественной валюты перед походом к уровню 70 рублей по доллару.

"Дело в том, что наступление налогового периода заставляет компании аккумулировать рубли на счетах во второй половине месяца, но это очень кратковременная поддержка, которая может исчерпать себя уже к концу этой недели. А дальше на рубль будет давить рынок нефти, на котором очевиден рост добычи, экспорта и запасов в США, где сделка ОПЕК о сокращении выполняется лишь частично, а кроме того, торговая война США и Китая грозит замедлением мировой экономике, и, как следствие — снижением потребления нефти", — поясняет свою точку зрения он.

"Полагаю, "дело Калви" также будет снабжать российские торговые площадки негативными новостями, поэтому можно закупать валюту в портфель, ровно так же, как это делает Минфин в рамках пополнения резервных фондов, ведь поддержка, которую, скорее всего, получает в ходе таких закупок доллар, составляет несколько миллиардов рублей в день, с учетом недозакупленных осенью и в конце прошлого года объемов", — добавляет аналитик.

"Покупать доллар по 66 рублей может быть хорошей идеей, чтобы дождаться отметки 70. Сегодня в течение дня может быть и более выгодная цена, скажем, 65,3, но поймать ее будет сложно", — заключает он.