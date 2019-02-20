МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду на фоне опасений за то, что наращивание добычи сырья в США и более медленное сокращение экспорта из Ирана увеличивают риск переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56%, до 66,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,37%, до 56,24 доллара за баррель.

Участников рынка беспокоит наращивание добычи нефти в США. По данным минэнерго США, опубликованным на прошлой неделе, среднесуточная добыча нефти в стране в 2018 году составила 10,96 миллиона баррелей в сутки. При этом ведомство прогнозирует, что в 2019 году этот показатель вырастет до 12,41 миллиона баррелей, а в 2020 году — до 13,2 миллиона.

"Увеличенные объемы добычи нефти в США, главным образом, за счет сланцевой нефти, будут все больше экспортироваться на международные рынки, в то время как мировая экономика будет испытывать замедление темпов роста", — считают аналитики BNP Paribas, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Кроме добычи в США инвесторы обратили внимание на данные по экспорту сырья из Ирана. Как пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания движения судов Refinitiv Eikon, экспорт нефти из Ирана в январе составил 1,25 миллиона баррелей в день, при этом многие аналитики ждали сокращения показателя ниже уровне 1 миллиона баррелей в день после введения в ноябре прошлого года американских санкций в отношении страны.