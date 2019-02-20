МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,998 млн
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (янв)
|21,6 тыс
|15,2 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (янв)
|-3,0 тыс
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (янв)
|5,0%
|5,0%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
|-0,8%
|-0,8%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
|-0,5%
|-0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (янв)
|-0,6%
|-0,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
|
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|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)
|51,20
|51,00
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев)
|47,80
|48,70
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)
|49,70
|49,70
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (фев)
|53,00
|52,90
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)
|50,50
|50,30
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (фев)
|51,00
|51,10
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (фев)
|51,20
|51,40
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|
|
|15:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|16:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,2%
|0,0%
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)
|-0,4%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (дек)
|0,7%
|1,5%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|239 тыс
|229 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев)
|17,00
|15,60
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (фев)
|9,60
|
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (дек)
|-1,0%
|-0,1%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата
|
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев)
|54,90
|54,90
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (фев)
|54,40
|55,10
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев)
|54,20
|54,40
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (янв)
|-6,4%
|0,9%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (янв)
|4,99 млн
|5,01 млн
|18:30
|USD
|США — Объём запасов природного газа
|-78 млрд
|-157 млрд
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,633 млн
|
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,016 млн
|
|20:35
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Orange Polska SA: телеконференция по результатам за 4к18 по МСФО
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|RUB
|Газпром нефть: результаты за 4к18 по МСФО и телеконференция
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