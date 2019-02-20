МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,998 млн

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (янв) 21,6 тыс 15,2 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (янв) -3,0 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (янв) 5,0% 5,0%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) -0,8% -0,8%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) -0,5% -0,5%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (янв) -0,6% -0,6%
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) 51,20 51,00
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) 47,80 48,70
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) 49,70 49,70
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (фев) 53,00 52,90
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) 50,50 50,30
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (фев) 51,00 51,10
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) 51,20 51,40
15:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

 

 

 

 
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:50 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
16:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,2% 0,0%
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) -0,4% 0,3%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (дек) 0,7% 1,5%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 239 тыс 229 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) 17,00 15,60
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (фев) 9,60

 

 
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (дек) -1,0% -0,1%
16:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Питера Прата

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) 54,90 54,90
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (фев) 54,40 55,10
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (фев) 54,20 54,40
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (янв) -6,4% 0,9%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (янв) 4,99 млн 5,01 млн
18:30 USD США — Объём запасов природного газа -78 млрд -157 млрд
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 3,633 млн

 

 
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,016 млн

 

 
20:35 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Orange Polska SA: телеконференция по результатам за 4к18 по МСФО

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть: результаты за 4к18 по МСФО и телеконференция

 

 

 

 