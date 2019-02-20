МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Золото подорожало в среду до максимума с апреля 2018 года на фоне удешевления доллара и надеждах на торговую сделку между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,45 доллара, или на 0,18%, до 1347,35 доллара за тройскую унцию, что является максимумом с апреля 2018 года. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,58%, до 16,06 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 96,48 пункта.

Более слабый доллар традиционно поддерживает котировки золота, поскольку в таком случае металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом надежды трейдеров на торговую сделку между Пекином и Вашингтоном могут увеличить спрос на валюты развивающихся стран, что окажет давление на доллар и поддержит драгметалл.

"Надежды на сделку между США и Китаем и курс доллара, который несколько снизился, оказывают поддержку металлу", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега ABN Amro Жоржет Беле (Georgette Boele).