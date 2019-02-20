МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые биржи в среду завершили торги позитивной динамикой, инвесторы отыгрывали сильные финрезультаты крупных компаний региона по итогам 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,69%, до 7228,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 5165,95 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 11401,97 пункта.

Ранее в среду швейцарский сырьевой трейдер Glencore сообщил, что в 2018 году его выручка выросла на 7%, до 219,754 миллиарда долларов. Компания также объявила о новой программе выкупа акций на 2 миллиарда долларов, которая продлится до конца года. Цена бумаг Glencore на Лондонской фондовой бирже поднялась на 2,54%.

Британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, также отчиталась о финпоказателях за 2018 год. Группа по итогам отчетного периода зафиксировала чистую прибыль в размере 17,77 миллиарда фунтов стерлингов (около 23 миллиардов долларов), что на 2% больше показателя годичной давности. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Также Lloyds сообщила об увеличении размера дивидендов и запуске программы выкупа акций на сумму 1,75 миллиарда фунтов стерлингов (2,26 миллиарда долларов). На этом фоне акции группы подорожали на 4,7%.