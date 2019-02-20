Расширен заголовок и первый абзац, добавлена информация о новом предложении по изменению условий выпуска.

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Девелопер O1 Properties отозвал старое предложение по изменению условий выпуска евробондов и сделал новое, следует из сообщений компании.

Уточняется, что новое предложение касается внесения изменений в условия выпуска еврооблигаций объемом 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году. Ранее в среду компания отозвала аналогичное предложение, сделанное в августе.

Девелопер в августе сообщал, что просит держателей еврооблигаций согласиться на изменение условий выпуска в связи со сменой контроля в компании. Тогда отмечалось, что эмитент также предлагает держателям отказаться от права требования выкупа бумаг.

Кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года приобрела 70,038% акций класса A и 58,391% класса B компании O1 Properties Limited, которая является гарантом по евробондам SPV-компании O1 Properties Finance.

Эмитент намерен созвать 14 марта собрание держателей облигаций и предлагает им отказаться от права требования по выкупу бумаг. O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих доход, и новый акционер уверен в способности компании продолжать обслуживать облигации. Однако на данном этапе эмитент не располагает достаточными средствами для выкупа облигаций, говорится в сообщении.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.